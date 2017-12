Pd e M5s presentano emendamenti vitalizi

ROMA, 8 DIC - La battaglia sui vitalizi si riapre con la manovra. Secondo quanto si apprende sia il Pd sia il Movimento 5 Stelle hanno presentato emendamenti per inserire la legge Richetti nella legge di Bilancio, dopo l'empasse registrato in Senato dove non è stata inserita in calendario. Difficile però, date le regole piuttosto rigide della Camera, che una proposta di modifica di questo tipo possa superare il vaglio dell'ammissibilità.