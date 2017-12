Borsa Milano guida Europa con le banche

MILANO, 8 DIC - In una seduta positiva per tutti i listini europei, Piazza Affari chiude battendo le altre Borse (+1,4% a 22.773 punti). A spingere i mercati sono stati l'accordo su Brexit (Londra è salita dell'1%) e il Basilea 4, che ha fatto volare gli istituti di credito. A Milano - dove gli scambi sono stati ridotti per la festività dell'Immacolata - nel complesso il comparto banche è cresciuto del 3%. Il titolo che ha guadagnato di più è stato Unicredit (+4,1%), seguito da Banco Bpm (+2,96%), Intesa (+2,64%), Ubi Banca (+2,16%), Bper (+1,33%). Fuori dal listino principale, tira il freno Carige (-3,67%), dopo la chiusura dell'aumento di capitale, mentre Mps è salita dello 0,21%. In coda al listino ci sono Saipem (-0,59%) e Atlantia (-0,68%), in flessione per la richiesta del governo spagnolo di autorizzare l'Opas su Abertis. In luce Fca (+2,69%), Moncler (+2,35%) e Azimut (+1,93%). Cresciute sia Mediaset (+0,98%), dopo che il presidente Confalonieri ha detto di augurare un accordo con Vivendi, sia Tim (+1%).