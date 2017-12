Brexit:Londra top Borse,sterlina inverte

MILANO, 8 DIC - L'accordo raggiunto sulla Brexit fra il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e la premier britannica Theresa May ha spinto le Borse europee, che hanno chiuso tutte in crescita. Proprio il listino di Londra è stato il migliore (+1%), secondo solo a Piazza Affari, la cui performance (+1,4%) ha però beneficiato dal rally delle banche italiane sulla spinta dell'intesa di Basilea 4. Discorso diverso per la sterlina. Dopo un'euforia iniziale che l'ha spinta ai massimi da sei mesi sull'euro, la moneta britannica ha bruscamente invertito la rotta. Sulla piazza di New York adesso cede lo 0,66% sull'euro (1,356) e lo 0,72% sul dollaro (1,339). Tra i trader la frenata viene spiegata con la cautela sul proseguo dei negoziati, che potrebbe non essere in discesa e richiedere ancora molto tempo.