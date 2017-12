Gas: Putin a battesimo Yamal, è cruciale

SABETTA (SIBERIA ARTICA), 08 DIC - "Questo è un evento cruciale, non solo dal punto di vista del mercato energetico: abbiamo infatti obiettivi straordinari per lo sfruttamento della rotta nord e dell'Artico". Così il presidente russo Vladimir Putin a Sabetta dando il via al primo carico di gas sulla gasiera-rompighiaccio Christophe de Margerie dallo stabilimento Yamal LNG della Novatek, impianto di liquefazione di gas naturale nel circolo polare artico. La Russia sta per varare una flotta di rompighiaccio atomici in grado di affrontare "qualunque tipo di ghiaccio", "è una competenza su cui dobbiamo capitalizzare", ha detto ancora Putin. "La rotta artica potrà essere usata per portare merci da tutto il mondo, da ovest verso est e viceversa: questa rotta verrà usata in prospettiva media e lunga e garantisce futuro della Russia", ha aggiunto.