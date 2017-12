Draghi,no accordo titoli stato in banche

ROMA, 7 DIC - "Molti membri non lo volevano, alcuni sì". Così Mario Draghi spiega perché il Ghos, l'organismo dei governatori e responsabili della vigilanza bancaria che guida il Comitato di Basilea, oggi non ha raggiunto un accordo per limitare l'esposizione delle banche ai titoli di Stato. Non ci sarà un forte impatto sul capitale" ha aggiunto parlando di "un grande giorno" a proposito dell'accordo raggiunto.