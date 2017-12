Germania: giù produzione industria -1,4%

ROMA, 7 DIC - In Germania la produzione industriale cala a sorpresa per il secondo mese consecutivo: a ottobre si è registrato un ribasso mensile dell'1,4% dopo il calo dello 0,9% segnato a settembre (dato rivisto). Il risultato é peggiore rispetto alla attese di un rialzo dello 0,9% e - spiega il ministero dell'Economia tedesco - risente in buona parte della riduzione delle ore lavorate per il ponte festivo di ottobre ma "il buon andamento degli ordini e, soprattutto, le aspettative commerciali più ottimistiche segnalano il proseguimento di un buon momento per l'industria". Su anno la produzione industriale tedesca ha registrato una crescita del 2,7%.