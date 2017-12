Borsa:Milano prosegue in rialzo (+0,19%)

MILANO, 7 DIC - La Borsa di Milano prosegue in terreno positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,19% a 22.343 punti. Bene le banche con Carige in rialzo del 2% dopo l'aumento di capitale e la cessione di npl. Bene Fineco (+0,8%), Unicredit (+0,7%), Intesa (0,36%), Bper (+0,18%). Tra i finanziari in calo Mediobanca e Banca Generali (-0,21%) e Ubi (-0,10%). In terreno positivo Mediaset (+0,31%) e Telecom (+0,20%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio. Italgas cede l'1% e Saipem (-0,77%). In rialzo Eni (+0,14%) e Snam (+0,09%). In calo anche Cnh (-0,99%), Fca (-0,69%) e Campari (-0,53%).