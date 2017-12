Borsa:Asia in rialzo, Tokyo (+1,45%)

MILANO, 7 DIC - Borse asiatiche in positivo dopo i cali delle ultime sedute. A guidare i rialzi i titoli industriali e di consumo. I mercati hanno ormai archiviato la decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Tokyo ha terminato la seduta in rialzo dell'1,45%, recuperando in parte le perdite di ieri. L'indice giapponese è stato sostenuto dalle società elettroniche e dalle case automobilistiche. Sul mercato dei cambi lo yen è invariato sul dollaro a quota 112,50, e sull'euro a 132,60. A mercati ancora aperti in rialzo anche Hong Kong (+0,22%) e Mumbai (+0,63%). In calo Seul (-0,5%), Shanghai (-0,67%), e Shenzhen (-0,60%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati della produzione industriale in Germania, il Pil dell'Eurozona e le richieste di sussidio negli Usa.