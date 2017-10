Catalogna: Abertis sposa la sede

ROMA, 9 OTT - Come da attese, anche il gestore autostradale spagnolo Abertis ha deciso di spostare la propria sede sociale da Barcellona e Madrid. E' quanto ha deciso all'unanimità il cda del gruppo secondo cui il trasferimento avviene "a causa della insicurezza giuridica generata dall'attuale situazione politica in Catalogna". La decisione "è presa al fine di mantenere la normale operatività della società e con il fine di proteggere i suoi interessi generali". Abertis sottolinea come la decisione non coinvolga le società del gruppo che prestano i propri servizi esclusivamente in Catalogna.