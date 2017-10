Schaeuble, in un "non paper" fututo Esm

BERLINO, 09 OTT - In un "non paper", strumento di lavoro non ufficiale, il ministro delle finanze tedesco uscente Wolfgang Schaeuble lascia all'Eurogruppo le sue proposte per la futura integrazione dell'eurozona: punto cruciale è il ruolo dell'Esm, il Meccanismo di stabilità europeo, che dovrebbe vedere un aumento delle sue facoltà nel sostegno degli stati minacciati da fallimento, e come contropartita, più potere di controllo nei loro confronti. "Lo strumento giusto per questa soluzione intergovernativa è il Meccanismo europeo di stabilità", si legge nel paper, di cui parla der Spiegel nell'edizione di questa settimana. "È importante ampliare le facoltà dell'Esm e assegnargli un ruolo maggiore nel monitoraggio dei rischi specifici dei Paesi", continua il documento.