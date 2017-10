Npl: stampa, a studio stretta su stock

ROMA, 9 OTT - La Banca centrale europea starebbe ragionando su un aumento delle coperture delle banche relativamente non solo ai nuovi crediti deteriorati che emergeranno dal 2018 in avanti, ma anche sull'intero stock di 'Npl', pari a circa 915 miliardi di euro nell'Eurozona di cui circa un quarto in Italia. Lo scrive l'agenzia Bloomberg, riferendosi alle ulteriori misure sugli Npl che la Bce ha annunciato per marzo 2018 quando, la scorsa settimana, l'Eurotower ha pubblicato un annesso alle sue linee guida sulla gestione degli Npl in cui propone di richiedere alle banche coperture pari al 100% dei crediti deteriorati in tempi più rapidi. Nei giorni scorsi, la Vigilanza bancaria di Francoforte ha fatto sapere di non aver ancora preso alcuna decisione in merito e che comunque ogni stretta sullo stock dei crediti in default sarà graduale.