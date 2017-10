Calenda, faremo battaglia in Ue su Npl

ROMA, 09 OTT - "E' un paradosso, perché mentre da una parte la Bce sta facendo una manovra di immissione massiccia di liquidità, dall'altro le regole sul credito si restringono". "Faremo una battaglia in Europa" su questo tema, ha spiegato il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, intervenendo a Night Tabloid su Rai2. "Questo - ha aggiunto - è un tema politico e non tecnico. Dobbiamo imparare che quella delle banche è una questione politica altrimenti ci troviamo in una situazione come quella del bail-in". Con le nuove regole della Bce sugli Npl, per Calenda, "si rischia eccome, si rischia in particolare di colpire le Pmi". Su questo, ha detto, "faremo una battaglia in Europa".