Mediaset conclude forte in Borsa, +8%

MILANO, 9 OTT - Giornata di ingenti acquisti su Mediaset in Piazza Affari dopo le ipotesi di colloqui tra legali per trovare un quadro d'accordo con Vivendi: il titolo del Biscione, forte dalla mattinata, ha chiuso in rialzo dell'8,3% a 3,14 euro. Molto forti gli scambi, superiori ai 27 milioni, mentre nelle ultime sedute non hanno mai superato i 5 milioni. E' la prima volta da metà settembre che il titolo del Biscione torna sopra la quota psicologica dei tre euro: a muoverlo la ripresa da parte di articoli di stampa dei colloqui in atto tra legali in vista dell'udienza di metà dicembre sulla causa civile intentata dal Biscione per il mancato acquisto di Premium. Nessuna ripercussione sul titolo Vivendi, che ha chiuso a Parigi in rialzo dello 0,5% a 21,2 euro, confermando i livelli massimi degli ultimi due anni.