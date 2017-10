Ilva, in piazza Genova mezzo da 65 t.

GENOVA, 9 OTT - I metalmeccanici dell'Ilva di Genova Cornigliano hanno deciso di aprire il corteo con 'lui', un mezzo da 65 tonnellate a vuoto, alto 4 metri largo due e mezzo. Un mezzo terrificante a vedersi che si sposta su quattro ruote indipendenti alte circa 1,70 mt. Il mezzo è un Hyster, forse il più grande forklift in circolazione, che abitualmente viene chiamato 'Il dito' per la protuberanza di oltre 150 cm che serve per tirare su rotoli d'acciaio pesanti 42 tonnellate. "Ci rappresenta - ha detto Adriano dell'Ilva di Cornigliano, che pilota il mezzo - perché ci lavoriamo tutti i giorni in fabbrica. Perché è un mezzo pericoloso con dimensioni importanti". Oggi, durante il presidio, il 'Dito' è stato fermato poco prima della prefettura mentre nel 2012, quando iniziò era a rischio la cassa integrazione per circa 400 lavoratori, venne puntato contro il portone della prefettura oggi difeso da un cordone di poliziotti.