A Bologna 'Giornate su disuguaglianze'

BOLOGNA, 9 OTT - Un ciclo di incontri - a Bologna, dal 24 ottobre al 5 novembre - sui temi delle differenze, delle disparità e delle discriminazioni. A promuoverlo, con il titolo 'Giornate sulle disuguaglianze' è l'Istituto Carlo Cattaneo che porterà a discutere, nel capoluogo emiliano, ricercatori, studiosi operatori italiani e internazionali, premi Nobel. Le giornate si articoleranno - in particolare - in due momenti distinti. Il primo, ribattezzato 'Diseguali perché', è aperto al pubblico che, tra dibattiti e proiezioni, vedrà studiosi e operatori spaziare dal tema dell'immigrazione, a quello della discriminazione religiosa, dalla sofferenza psichica, all'economia, al lavoro, alle differenze di genere e violenza. Il secondo momento, invece, è una conferenza scientifica internazionale - ad iscrizione - con più di 70 ricercatori, chiusa il 4 novembre da una tavola rotonda pubblica cui prenderanno parte, tra gli altri, l'ex premier Romano Prodi e il Premio Nobel per l'Economia, Joseph Stiglitz.