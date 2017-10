Borsa: Asia a ranghi ridotti ma cresce

MILANO, 9 OTT - Borse asiatiche a ranghi ridotti ma in generale rialzo. La Piazza giapponese, che ha una grande influenza sull'andamento degli altri mercati, e quella della Corea del sud sono chiuse per festività, me sugli altri listini i segni sono tendenzialmente positivi. A spingere è la cavalcata record della scorsa settimana in Wall Street, anche se venerdì le Piazze americane hanno chiuso in debolezza. Dopo una settimana di vacanza, le Borse cinesi hanno riaperto con slancio: Shanghai guadagna lo 0,9% a 3.300 punti e Shenzhen l'1,3% a 2.014 punti. Sotto pressione Hong Kong, che cede lo 0,4% a 28.344 punti. E' cresciuta Sidney, che ha chiuso in rialzo dello 0,5% a 5.805 punti. Sul piano economico, le Borse sono in attesa degli stress test consolidati per Paese, condotti dalla Bce sui 110 istituti europei vigilati, mentre su quello geopolitico c'è apprensione per gli sviluppi delle vicende spagnole, dopo il referendum per l'indipendenza della Catalogna.