Commerzbank:CA,se in vendita valuteremmo

ROMA, 8 OTT - "Se una grande banca come Commerzbank fosse realmente in vendita noi, come una dei più importanti istituti dell'area euro, dovremmo certamente esaminare il dossier". Lo ha dichiarato, secondo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg, l'amministratore delegato di Credit Agricole, Philippe Brassac, in un'intervista all'Handelsblatt. Secondo alcune indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, il governo tedesco intenderebbe uscire dal capitale della banca: la partecipazione detenuta è del 15,6% e l'obiettivo sarebbe di incassare una somma pari a 3,5 miliardi di euro. Pochi giorni fa era circolata la voce di una possibile fusione della stessa Commerzbank con Unicredit, ma il vicepresidente del gruppo italiano, Vincenzo Calandra, aveva bollato l'ipotesi come "una bufala".