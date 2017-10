Il 20 ottobre comitato Opec-non Opec

ROMA, 8 OTT - Il Comitato tecnico congiunto Opec-Non Opec si riunirà il 20 ottobre a Vienna. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti, secondo quanto riferisce Bloomberg, aggiungendo che alla riunione sono stati invitati Libia e Nigeria (che non erano state toccate dai tagli precedenti) e Iraq. Tutte le opzioni sono sul tavolo su come andare avanti dopo l'accordo per il taglio della produzione di petrolio, che scade a marzo 2018. Sul tema è intervenuto anche il ministro dell'Energia degli Emirati Arabi Uniti, dicendosi (su Twitter) ottimista che al prossimo vertice Opec, in programma il 30 novembre sempre nella capitale austriaca, si raggiungerà un'intesa tra i Paesi del Cartello e i produttori esterni ad esso che consentirà un riequilibrio del mercato nel 2018. Il segretario generale della stessa Opec, Sanusi Barkindo, ha infine affermato, a margine di un incontro a Delhi, che i colloqui per un'ulteriore riduzione della produzione proseguono.