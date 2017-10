System Graphic, il 4.0 nella tipografia

ROMA, 8 OTT - Rilanciare e dare slancio a una tipografia a conduzione familiare, un classico esempio di azienda di un comparto 'maturo', magari destinato a soccombere alla concorrenza straniera o di imprese multinazionali. La romana System Graphic ha scelto di investire nella strada della tecnologia spinta 4.0, del digitale, del 3D e dei mercati esteri dove non solo vendere ma sviluppare partnership. Fondata nel 1975, l'azienda sta ora puntando sui mercati emergenti per presentare le proprie idee e prodotti che combinano la tradizionale carta, la tecnologia digitale e gli oggetti stampati in 3d. In questo senso riveste la partecipazione, in questi giorni alla Taiwan Business Alliance 2017, dove il governo ha aperto le braccia proprio alle Pmi italiane ad elevata tecnologia e di qualità. Altra mossa 'controcorrente' è stata quella, da parte dell'Ad Andrea Pasquali, di rilevare le quote dai propri fratelli per slancio all'azienda e dimostrare così di credere fortemente nel fare impresa in Italia.