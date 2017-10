Perugina: Marini,Nestlè mantenga impegni

PERUGIA, 7 OTT - "La Perugina è storia di una città e di una regione ma noi dobbiamo lavorare anche per il futuro con la necessità di difendere i posti di lavoro che oggi ci sono ma anche di creare le condizioni perchè la fabbrica continui ad esistere in questo territorio": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, stamani alla manifestazione in centro a Perugia in difesa della fabbrica. "L'obiettivo di una comunità regionale e di chi la rappresenta è lavorare per mantenere siti produttivi ed investimenti strategici come condizione per garantire il lavoro", ha aggiunto Marini, secondo cui "Nestlè deve essere obbligatoriamente un interlocutore importante che deve garantire gli impegni sugli investimenti produttivi e su un piano industriale che parla al futuro, perché ha capacità finanziaria, reti lunghe nei mercati globali e capacità di marketing e di pubblicità".