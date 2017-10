Taiwan,apre porte Pmi Italia

(Ansa) - Roma, 6 ott - Taiwan apre le porte alle Pmi italiane d'eccellenza offrendo incentivi fiscali, assistenza e partnership . Alla Taiwan Business Alliance 2017 il Presidente del paese, Tsai Ing-wen, ha indicato la generale apertura a tutte le nazionalità che vogliano crescere, con progetti e piani di sviluppo di lungo periodo, assieme a Taiwan. Secondo il giurista d'impresa ed esperto economico internazionale italiano Nunzio Bevilacqua "Il percorso inaugurato, con alcuni campi particolarmente incentivati come l'industria della green economy, la meccanica di precisione, l'ICT, la difesa e le biotecnologie, si presenta da un lato come un 'unicum' nell'area asiatica quanto a trasparenza, efficienza e reale innovazione, dall'altro dotato di una capacità attrattiva elevata per imprese europee ed anche per Pmi italiane che vogliano trovare un partner ideale in Asia non con l'ottica del mordi e fuggi".