Ilva: sindacati, 24 ore sciopero

TARANTO, 6 OTT - Il consiglio di fabbrica dell'Ilva ha proclamato 24 ore di sciopero per lunedì 9 ottobre per i lavoratori del siderurgico, dell'appalto e dell'indotto. Fim, Fiom, Uilm e Usb "invitano i lavoratori ad aderire in massa alle iniziative di mobilitazione e di lotta messe in campo per impedire ad Am Investco e governo di sbeffeggiare ulteriormente un territorio già fortemente devastato dal punto di vista ambientale, sanitario e occupazionale" dopo la notizia dei 4.000 esuberi. All'Ilva "non ci sarà alcun licenziamento - spiega il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti - perché tutti quelli che non saranno assorbiti dalla società del nuovo investitore resteranno dipendenti dell'Ilva in amministrazione straordinaria e saranno impiegati per le attività di bonifica e risanamento ambientale nelle zone attorno il perimetro aziendale".