Auto: a Mirafiori nuova sede Tecnocad

TORINO, 6 OTT - Tecnocad Progetti, società piemontese di engineering specializzata nella progettazione di veicoli, ha inaugurato il suo nuovo headquarter. Oltre 22mila metri quadrati a Torino, nel quartiere Mirafiori, dove trent'anni fa l'azienda venne fondata da Germano Cini. Dove un tempo c'era l'ex Centro Stile Fiat, ora sorgono cinque aree di progetto, indipendenti l'una dall'altra, per un totale di oltre 400 workplace. E ancora dieci aree meeting, tre aree di fresatura, reparti di costruzione meccanica e attrezzature, stampaggio e assemblaggio per serie limitate. Attivo da gennaio, all'interno di Manta22 - questo il nome del nuovo haedquarter di Tecnocad - lavorano già più di cento tra ingegneri e tecnici specializzati di undici nazionalità diverse, in grado di fornire un servizio di engineering del veicolo a 360 gradi. "Guardiamo all'estero investendo a Mirafiori", afferma il presidente di Tecnocad Cini. L'investimento è stato di circa 8 milioni di euro.