Barilla: a Melfi un 2017 da record

MELFI (POTENZA), 6 OTT - Nello stabilimento di Melfi (Potenza) della Barilla la produzione del 2017 toccherà quota 720 mila quintali, un primato per un sito produttivo che ha la linea per le fette biscottate più grande al mondo ed è nato 30 anni fa su un'area dove "non c'era niente". E' il dato reso noto oggi dal direttore dello stabilimento, Paolo Forlano, durante la festa per il terzo decennio di attività in Basilicata della Barilla che, oggi, con sette linee dedicate ai prodotti da forno prepara ogni giorno circa 6,5 milioni di fette biscottate, 1,5 milioni di merende e 200 mila pani. Ai festeggiamenti hanno partecipato anche i vicepresidenti Luca e Paolo Barilla.