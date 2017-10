Borsa: Milano debole con Madrid e banche

MILANO, 6 OTT - A metà giornata le principali Borse europee restano attorno alla parità (Londra +0,2%, Francoforte +0,1%, Parigi -0,1%), con Milano (Ftse Mib -0,6%) e Madrid (-0,8%) un po' più deboli, la prima per le vendite che proseguono sulle banche, la seconda per i rischi del caso Catalogna. Tensioni limitate sui titoli di Stato, con tutti i bond europei che segnano rialzi dei rendimenti di circa due punti base. Sulla Borsa spagnola ancora in calo il settore del credito catalano: Banco Sabadell cede il 2,8%, Caixa il 2%. Pesanti anche altri titoli del settore, come Bbva che perde l'1,6%. In Piazza Affari le banche italiane scontano ancora la stretta annunciata dalla Bce sui crediti deteriorati: Bper perde il 2,7%, Ubi il 2,6%, Banco Bpm l'1,8%. Fuori dal comparto del credito, male Fincantieri (-3%), positive Pirelli e Ynap (+1%), Unipol +1,4% e Leonardo (+1,8%), mentre prosegue la corsa di Cattolica (+15%) dopo l'ingresso di Warren Buffett.