Ryanair offre aumento stipendi a piloti

ROMA, 6 OTT - L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha inviato una lettera ai suoi 4.200 piloti offrendo aumenti di stipendio, bonus e migliori condizioni di lavoro e di prospettive di carriera. Lo scrive Bloomberg che ha visionato la lettera in cui il numero uno di Ryanair - per evitare una fuga in massa dalla compagnia aerea - promette aumenti di retribuzione fino a 10.000 euro e bonus fedeltà fino a 12.000 euro. Le modifiche "trasformeranno le vostre prospettive di stipendio e carriera", assicura O'Leary nella lettera invitando i piloti a "rimanere con Ryanair per un futuro più luminoso e migliore per te e la tua famiglia".