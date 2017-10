Banche: Tajani,no interferenze burocrati

(Ansa) - Roma, 6 ott - “Il parlamento europeo non può accettare che siano alcuni burocrati a sostituirsi alle scelte di competenza del parlamento”. Lo afferma il presidente del parlamento Ue Antonio Tajani in merito alle nuove norme sugli Npl delle banche allo studio della Bce alla lectio magistralis nella sede dell’Abi, dove la platea ha accolto le sue parole ‘a braccio’ con un applauso. "Anche la necessaria riduzione degli Npl deve avvenire in modo equilibrato per non acuire le difficoltà delle banche e per non risultare dannose alla crescita delle imprese e dell'economia". Lo afferma il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani in merito alle nuove norme sugli Npl allo studio della Bce che dovrebbero tener conto della necessaria flessibilità, del valore delle garanzie, e degli sforzi già in essere delle banche. La burocrazia non deve sostituirsi alla politica.