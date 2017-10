Cattolica prosegue corsa in Borsa, +12%

MILANO, 6 OTT - Rimangono molto forti gli acquisti in Piazza Affari su Cattolica Assicurazioni dopo l'ingresso con il 9% come primo socio del finanziere statunitense Warren Buffett: dopo aver faticato a fare un prezzo d'avvio, il titolo del gruppo assicurativo a metà seduta è stato 'congelato' in asta di liquidità per tornare alle contrattazioni in rialzo del 12% a 8,2 euro. Molto forti gli scambi: al momento sono passate di mano quasi sette milioni azioni, contro una media quotidiana recente di circa 500mila 'pezzi', pari al 4% del capitale.