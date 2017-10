Chiamparino,basta ambiguità su Mirafiori

TORINO, 6 OTT - Fca "dovrebbe uscire dall'ambiguità sul futuro di Mirafiori". A dirlo il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino nel suo intervento di saluto all'assemblea di delegati e quadri Uil del nordovest. "Dato il valore simbolico oltre che concreto di Mirafiori - dice Chiamparino - sarebbe tempo che Fca uscisse dall'ambiguità e dicesse quando entrerà in produzione il secondo modello che da tempo è previsto nei piani dell'azienda. Una scelta indispensabile per riportare Mirafiori alla piena occupazione. Lo dico senza polemica - conclude - ma perché è centrale per rafforzare le tendenze positive della ripresa".