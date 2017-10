Borsa: Milano e Madrid deboli

MILANO, 6 OTT - L'ultima giornata della settimana prosegue calma nelle principali Borse europee: Londra, Francoforte e Parigi si muovono attorno alla parità in attesa dei dati macroeconomici statunitensi della giornata, compreso quello sulla disoccupazione. Più deboli Milano (Ftse Mib -0,6%) ancora con le banche in calo e Madrid (-0,5%) sullo scontro con la Catalogna. Nel listino spagnolo il Banco Sabadell, dopo una partenza in positivo, ha invertito la rotta e cede il 2%, seguito da Caixa in calo dell'1,8%. In Piazza Affari sempre forti acquisti su Cattolica (+14% a 8,3 euro) dopo l'ingresso di Warren Buffet nel capitale, ma ancora deboli i titoli bancari dopo la stretta della Bce sugli Npl: Bper cede il 2,9%, Banco Bpm il 2,4%, Ubi il 2,3%, con Unicredit in calo di un punto percentuale. La migliore del settore è Mediobanca (+0,7%) anche su un report positivo di Equita. Trascurati Tim (-0,7%) e Mediaset (-0,3%).