Fmi: Lagarde vede rialzo stime Pil mondo

ROMA, 6 OTT - La crescita mondiale si prospetta migliore del previsto e il Fondo monetario internazionale è pronto a rivedere al rialzo le proprie stime. Lo ha detto il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde in un intervento tenuto all'Università di Harvard quando in Italia era circa l'una di notte. "La ripresa globale attesa sta prendendo il via", ha detto Lagarde preannunciando che le previsioni del Fondo sulla crescita, che verranno diffuse la prossima settimana, "probabilmente saranno ancora più ottimiste". Già a luglio il Fondo aveva stimato un ritmo di crescita globale del 3,6% nel 2018, il più veloce dal 2011. Ma Lagarde ha anche sollecitato i governi ad approfittare di questa fase economica favorevole per ridurre il debito e ha ribadito il proprio appoggio alle politiche monetarie espansive adottate dalla Bce e dalla Banca centrale del Giappone.