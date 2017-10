Padoan, in arrivo benefici azione govern

CAPRI (NAPOLI), 6 OTT - "Resto fermamente convinto che i benefici dell'azione di governo di questi ultimi 4 anni si vedranno in modo più efficace ed evidente nei trimestri a venire. Bisogna continuare con questa strategia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo in diretta video all'EY Digital Summit. Padoan ha quindi insistito sulla necessità di "una prospettiva di continuità per una strategia che sta dando i suoi frutti con la crescita del Pil non solo in termini ciclici ma anche per ragioni strutturali".