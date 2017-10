Germania: balzo ordini industria, +3,6%

ROMA, 6 OTT - Balzo a sorpresa degli ordinativi industriali in Germania: ad agosto si é registrato un rialzo mensile del 3,6% (dato corretto per effetti stagionali e inflazione) dopo il calo dello 0,4% segnato a luglio (dato rivisto). E' l'incremento più forte da dicembre e supera nettamente le attese degli economisti che non andavano oltre un aumento dello 0,7%.