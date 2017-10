Borsa Madrid apre fiacca, -0,29%

MILANO, 6 OTT - Avvio debole per la Borsa Madrid: l'indice Ibex 35 dei principali titoli scende in partenza di seduta dello 0,29%, con il recupero dell'1,3% del Banco Sabadell, tra i gruppi più orientati a spostare la sede dalla Catalogna in caso di dichiarazione dell'indipendenza. Senza grandi variazioni nei primi scambi le altre banche, in calo il gruppo delle costruzioni Acs (-1%) che sta tentando di organizzare una cordata per opporsi all'Opa lanciata da Atlantia su Abertis.