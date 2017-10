Borsa Milano debole, boom Cattolica

MILANO, 6 OTT - Avvio in lieve ribasso per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib dopo i primi scambi scende dello 0,3%, con qualche vendita nel settore del credito (Banco Bpm -1,6%, Bper -1,1%). In rialzo invece dell'1,5% Unipol. In generale ancora negative tutte le banche (Unicredit -0,8%) mentre, dopo l'ingresso di Warren Buffet nel capitale, non è riuscita a fare immediatamente un prezzo per le troppe richieste Cattolica, entrata dopo una decina di minuti dall'apertura in rialzo del 20% a 8,9 euro.