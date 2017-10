Borsa: Asia positiva con Sidney

MILANO, 6 OTT - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in positivo soprattutto grazie alla ripartenza dei prezzi delle materie prime, che hanno spinto in particolare Sidney, in rialzo finale dell'1,04%. Sulla Borsa australiana sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, come appunto i giganti Bhp Billiton e Rio Tinto che hanno chiuso in aumento di quasi due punti percentuali. Bene anche Seul (+0,9%) e Mumbai (+0,7%), più modesta la crescita degli altri listini dell'area: Tokyo segna un aumento dello 0,3%, Hong Kong e Shanghai dello 0,2%. In leggero rialzo i futures sull'avvio delle principali Borse europee, probabilmente nervoso e negativo l'avvio di Madrid dopo il recupero di ieri.