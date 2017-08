Borsa:Milano chiude piatta, Tim (-2,09%)

MILANO, 8 AGO - La Borsa di Milano archivia la seduta sulla parità dopo una giornata caratterizzata dall'incertezza e dagli scarsi volumi di scambi per un controvalore di 1,7 miliardi. Il Ftse Mib si attesta a +0,08% superando i 21 mila punti (22.048). Scivola Tim che chiude in perdita del 2,09%. In calo anche Buzzi Unicem (-1,4%) e Cementir (-1,6%), dopo la multa dell'Antitrust. Unipol cede l'1,3%, Leonardo (-0,7%) e Fincantieri (-0,6%). In ordine sparso i titoli finanziari con Banca Generali che svetta in cima al listino in rialzo del 2,4%, Ubi (+1,5%) e Banco Bpm (+0,9%). In calo Unipol (-1,3%), Generali (-0,4%), Intesa (-0,2%) e Unicredit (-0,1%). Contrastati i titoli legati al petrolio, in attesa delle decisioni che arriveranno dalla riunione dei Paesi produttori di greggio. Saipem perde lo 0,9% ed Eni (-0,2%). In terreno positivo Italgas (+0,9%) e Snam (+0,6%). Fuori dal listino principale Rcs guadagna il 4,8% e Cairo 1,4%.