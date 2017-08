Borsa: Europa chiude in rialzo

MILANO, 8 AGO - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo un andamento debole che ha caratterizzato la gran parte della seduta. I listini del Vecchio Continente hanno cambiato marcia dopo che Wall Street ha invertito la rotta passando in terreno positivo. Gli investitori guardano con fiducia ai dati Ocse che vedono una crescita stabile in Italia e nel resto dell'Eurozona. L'indice Euro stoxx guadagna lo 0,3% a 3.514 punti. Bene Madrid in rialzo dello 0,5%, Francoforte (+0,3%), Parigi (+0,2%) e Londra (+0,1%).