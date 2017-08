Borsa: Europa gira in positivo

MILANO, 8 AGO - Le Borse europee girano in positivo nel giorno in cui l'Ocse vede una crescita stabile in Italia e nel resto dell'Eurozona. L'indice Euro Stoxx è in rialzo dello 0,4% a 3.518 punti. Corre Madrid che guadagna lo 0,6%. Parigi e Francoforte sono in rialzo dello 0,3% e Londra (+0,2%). Milano vede una debole ripresa con il Ftse Mib che guadagna lo 0,1% a 22.057 punti. Piazza Affari risente del clima estivo e fa registrare, al momento, un volume di scambi per un controvalore di 1,3 miliardi. A Milano scivolano in fondo al listino Telecom (-1,5%). Giu' Buzzi Unicem (-1,6%) e Cementir (-2%) dopo la multa dell'Antitrust. Male anche Unipol (-0,9%), Saipem e Leonardo (-0,6%). Svetta Rcs che guadagna il 5,1% a 1,38 euro e Cairo (-1,8%). In rialzo anche Banca Generali (+2,3%), Ubi e Ferragamo (+1,5%), Mediaset (+1,3%) e Ferrari (+1,2%).