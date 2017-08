Borsa: Europa in calo dopo Wall Street

MILANO, 8 AGO - Le Borse europee marciano in territorio negativo dopo l'apertura in calo di Wall Street. Sin dall'inizio delle contrattazioni i listini del Vecchio Continente hanno avuto un andamento debole per poi aumentare le perdite. L'indice Euro Stoxx cede lo 0,3% a 3.495 punti. La peggiore è Francoforte che cede lo 0,5%. Male anche Parigi e Milano (-0,2%) e Londra (-0,1%). In controtendenza Madrid in rialzo dello 0,1%. I settori delle telecomunicazioni e gli investimenti immobiliari cedono lo 0,5%, finanza (-0,2%), industria (-0,1%) mentre l'energia e piatta.