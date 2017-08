Borsa: Milano aumenta perdite (-0,3%)

MILANO, 8 AGO - A metà seduta la Borsa di Milano aumenta le perdite con il Ftse Mib che cede lo 0,3% a 21.996 punti. Piazza Affari è la peggiore in Europa con gli altri listini che si muovo intorno alla parità. I titoli finanziari procedono in ordine sparso. In terreno negativo Unicredit che cede l'1,5%. Male anche Generali e Leonardo (-1%), Poste (-0,8%) e Tim (-0,6%). Sulla parità Unipol. In cima al listino Ubi (-1,5%) e Ferrari (+1,4%). In rialzo Mediaset (+0,7%), Banco Bpm (+0,5%) e Bper (+0,2%). Contrastati i titoli legati al petrolio con Eni che cede lo 0,3% e Saipem (-0,2%). In rialzo Italgas (+0,5%) e Snam (+0,1%).