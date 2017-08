Ima chiede di quotare Gima TT

MILANO, 8 AGO - Il colosso bolognese del packaging Ima chiede la quotazione in Borsa sull' Mta, segmento Star, per la controllata Gima TT, specializzata nel confezionamento di sigarette a rischio ridotto. Ima controlla Gima TT al 70%, il controllo dovrebbe rimanere nella disponibilità della capogruppo anche successivamente alla quotazione. BofA Merrill Lynch, Equita, Mediobanca e UniCredit agiranno come joint global coordinators e joint bookrunners. Equita agirà inoltre anche in veste di sponsor. Ima , il cui presidente e ad è Alberto Vacchi, ha fatturato nel 2016 1,3 miliardi di euro. Gima TT, fondata nel 2012, invece l'anno scorso ha realizzato ricavi per circa 100 milioni di euro e ha oltre 100 dipendenti. Tra i principali clienti di Gima TT c'è Philip Morris, che proprio nel bolognese ha avviato uno stabilimento per la produzione di sigarette a basso rischio, quelle che non bruciano il tabacco.