Borsa: avvio in ribasso per Europa

MILANO, 8 AGO - Le Borse in Europa si muovono in terreno negativo, 'raffreddandosi' dopo i recenti rialzi. Londra cede lo 0,11%, Parigi lo 0,18% e Francoforte lo 0,12%. Quasi in parità Milano (-0,04%)- Gli investitori cercano dei titoli 'catalizzatori' in mezzo al rallentamento estivo - commentano gli analisti - e il punto focale di questa settimana sembra essere i dati sull'inflazione di venerdì, da leggere per capire le prossime mosse della Federal Reserve.