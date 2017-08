Cina, frena a sorpresa export luglio

PECHINO, 8 AGO - Il surplus commerciale della Cina a luglio si è attestato a 46,74 miliardi di dollari, in calo sui 48,61 miliardi dello stesso mese del 2016, poco più dei 46,08 miliardi attesi dagli analisti e oltre i 42,77 miliardi di giugno: le esportazioni hanno avuto un rialzo annuo del 7,2%, a fronte di flussi di importazioni in progresso dell'11%. L'export, dopo il +11,3% giugno, ha accusato un rallentamento in un segnale di possibili incertezze sull'economia nella seconda parte dell'anno, scendendo sotto il +10,9% atteso. Anche l'import è cresciuto meno delle previsioni (+16,6%) e del mese precedente (+17,2%).