Antitrust, 184mln multa a big cemento

ROMA, 7 AGO - L'Antitrust ha multato per oltre 184 milioni di euro complessivi le principali società di vendita del cemento, l'Associazione di categoria Aitec, nonché un rivenditore della Toscana. In particolare l'Agcm ha accertato che Italcementi, Buzzi Unicem, Colacem, Cementir, Sacci, Holcim, Cementirossi, Barbetti, Cementeria di Monselice, Cementizillo, Calme, Moccia e TSC, nonché Aitec, hanno dato vita tra il 2011-16 ad un'intesa per coordinare i prezzi di vendita in Italia e un controllo delle relative quote di mercato. Particolarmente pesante la multa per le prime due società.