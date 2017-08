Borsa:Milano chiude a +0,4%, bene banche

MILANO, 7 AGO - La Borsa di Milano è la migliore in Europa con il Ftse Mib che ha chiuso le contrattazioni in rialzo dello 0,4% superando la soglia dei 22 mila punti (22.031). La seduta ha visto scambi per 1,6 miliardi, in calo rispetto al volume dei giorni scorsi. Piazza Affari è stata sostenuta dalle banche con Banco Bpm in cima al listino in rialzo del 2,5%, dopo i risultati migliori delle stime degli analisti diffusi lo scorso 4 agosto. Bene Unicredit (+2,6%), Poste (+1,4%), Finecobank e Mediobanca (+1,1%). In territorio positivo anche Mediaset (+1,1%). C'è attesa per la comunicazione alla Consob di Vivendi sulla propria posizione in Tim (+1,1%). Ancora in calo Fincantieri che cede il 2%, dopo la vicenda sul controllo di Stx e con il contenzioso tra governo italiano ed esecutivo francese. Concludono la seduta in calo Tenaris (-1,5%), Bper (-1,3%), Luxottica (-1,1%) e Leonardo (-0,7%).