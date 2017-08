Tav, altri 57,26mln opere compensative

TORINO, 7 AGO - Il Cipe, nella riunione di oggi, ha stanziato altri 57,26 milioni di euro per le opere compensative per i territori interessati dai lavori della Torino-Lione. Lo rendono noto, con un comunicato congiunto, il commissario di governo per l'opera, Paolo Foietta, e l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco. Salgono così a 100 milioni di euro le risorse complessive per le misure di accompagnamento alla nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità: i nuovi stanziamenti si aggiungono infatti ai 9,56 milioni già approvati e ai 32,31 già inclusi nel costo certificato. Il ministero delle Infrastrutture, informa la nota, trasmetterà al cipe un primo programma di attuazione delle misure di accompagnamento non appena concluso il processo di condivisione con i soggetti che partecipano all'Osservatorio sulla Torino-Lione.