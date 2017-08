Borsa: Europa chiude in rialzo

MILANO, 7 AGO - Le Borse europee chiudono in rialzo dopo una seduta all'insegna del nervosismo dopo i dati sulla produzione industriale tedesca che in giugno ha fatto registrare un calo. Gli investitori attendono anche agli esiti dell'incontro ad Abu Dhabi fra paesi produttori di petrolio che dovranno valutare il rispetto degli impegni per la riduzione della produzione e decidere mosse future. L'indice Euro Stoxx ha concluso la seduta piatto (-0,05%) a 3.505 punti. Francoforte è la peggiore in calo dello 0,3%. In rialzo Londra (+0,3), Madrid (+0,2%) e Parigi (+0,1%).