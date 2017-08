Entrate nei primi 6 mesi a +0,8%

ROMA, 7 AGO - Nel periodo gennaio-giugno 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 205.168 milioni di euro, in aumento dello 0,8% (+ 1.691 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo comunica il Mef sottolineando che Si segnala che il gettito relativo ai due periodi non è immediatamente confrontabile, e che neutralizzando gli effetti di diversi meccanismi intervenuti nel primo semestre 2017 la crescita nel periodo risulta pari a +1,5%, in linea con gli andamenti registrati nei mesi precedenti.