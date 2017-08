Anas:Delrio,ok contratto programma 22mld

ROMA, 7 AGO - Il contratto di programma Anas approvato dal Cipe è "un grande risultato: abbiamo oltre 21,9 miliardi finanziati, quindi a disposizione dell'azienda c'è un parco progetti di enorme rilevanza e poi dal 2019 c'è il corrispettivo, il nuovo meccanismo in cui non ci sono più i trasferimenti in conto capitale ma i corrispettivi a seconda dei servizi che si forniscono. E' davvero una rivoluzione culturale e una buona notizia per gli investimenti pubblici". Lo dice il ministro Graziano Delrio all'uscita da Palazzo Chigi. Il Cipe ha approvato anche "il contratto di programma con Rfi per 13,2 miliardi per una serie di grandi progetti, come l'alta velocità siciliana e i corridoi europei", ha annunciato Delrio al termine della riunione. Delrio, all'uscita da Palazzo Chigi, sottolinea che "nel triennio 2015-2017 Rfi ha avuto dallo Stato 32 miliardi contro i 4,5 miliardi del triennio precedente: questo è il cambio di passo degli investimenti".